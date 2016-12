28 marzo 2015 Orlando in Calabria per il congresso di MD: spari in strada, arrestato un 61enne ligure L'uomo, Fausto Bortolotti, ha esploso due colpi davanti al teatro Cilea di Reggio Calabria, dove si stava tenendo l'evento, ed è stato arrestato subito dopo Tweet google 0 Invia ad un amico

08:56 - Un uomo ha sparato in aria due colpi di pistola calibro 7,65 davanti al teatro Cilea di Reggio Calabria, dove si tiene il congresso di Magistratura democratica al quale partecipa il ministro della Giustizia Andrea Orlando. L'uomo, il 61enne Fausto Bortolotti, originario di Bergamo ma residente a Ventimiglia, nell'Imperiese, ha cercato di fuggire ma è stato arrestato: è già noto alle forze dell'ordine per furto e rapina.

Ha sparato senza scendere dall'auto: si è fermato dietro una delle macchine della scorta dei magistrati che partecipano al congresso ed ha sparato il primo colpo. Quindi ha iniziato a muoversi esplodendo il secondo. Fatti neanche 20 metri, è stato bloccato dai poliziotti di una delle scorte e poi preso in consegna dai carabinieri di una gazzella. Al momento dell'arresto non ha opposto resistenza. l'arma, una calibro 7,65 con un colpo in canna e quattro nel caricatore, è stata recuperata.



Il congresso di Magistratura democratica, intanto, è proseguito regolarmente: in sala nessuno si è accorto di nulla.