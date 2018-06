Bimba non vaccinata muore, il padre: “Mia figlia portata via in quattro ore”

E’ stato sufficiente un solo vaccino non fatto e Giulia, sei anni, è morta. La bambina, come racconta il padre a Stasera Italia, non ha potuto presentarsi all’appuntamento prefissato perché aveva un po’ di febbre e così la famiglia ha aspettato, come tanti altri genitori, un’altra data.



La meningite di tipo C, però, è arrivata prima. “Abbiamo giocato al parco come tutti i giorni, la mattina si è svegliata con un po’ di febbre”, racconta il padre. Niente di strano per una bambina di quell'età, poi però nel pomeriggio si sveglia: “Mal di testa, le facevano male le gambe, siamo corsi in ospedale e in quattro ore ce l’ha portata via”.



Il dubbio che quel vaccino non fatto potesse salvarle la vita rimane: “Magari avrebbe auto delle conseguenze, come dicono i medici: il vaccino non garantisce ma avrebbe aiutato”.



E’ un dolore straziante quello di questo genitore, che ora combatte “per far sì che di bare bianche per queste cose non ce ne siano più, che un genitore non debba vivere guardando le fotografie di una bambina che rimarrà per sempre di sei anni”. Poi l’appello, con le lacrime che gli rigano il viso, al ministro Salvini: “Non deve decidere il genitore, i vaccini devono essere obbligatori”.