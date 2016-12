Tav, attentato incendiario: a fuoco betoniere

foto Sito ufficiale Correlati Torino, Lupi contestato dai No Tav 12:14 - Attentato incendiario in Valsusa. Un'autogru, 2 camion e 4 betoniere della Imprebeton, azienda impegnata nei lavori della Torino-Lione, sono stati dati alle fiamme. Il fuoco a Salbertrand si è esteso alla vicina officina. Lo denuncia il senatore Pd, Stefano Esposito. "Le betoniere - riferisce il vicepresidente della Commissione Trasporti del Senato - erano vicine a una cisterna di gasolio". - Attentato incendiario in. Un'autogru, 2 camion e 4 betoniere della, azienda impegnata nei lavori della, sono stati dati alle fiamme. Il fuoco asi è esteso alla vicina officina. Lo denuncia il senatore Pd,. "Le betoniere - riferisce il vicepresidente della Commissione Trasporti del Senato - erano vicine a una cisterna di gasolio".

L'attentato è avvenuto a poche ore dalla visita del ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, a Torino, dove ha incontrato una delegazione di imprenditori impegnati nei lavori per la realizzazione della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità Torino-Lione. Per precauzione è stato chiuso un tratto dell'autostrada del Frejus fino a quando i vigli del fuoco non hanno domato le fiamme.



"Contro i mafiosi No Tav - è la dura presa di posizione di Esposito - non resta che applicare le leggi previste per la mafia".