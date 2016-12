- Aldila presideha inviato una lettera aidegli studenti: "Il nostro Liceo in questi ultimi mesi è stato cablato. Ora però abbiamo necessità di implementare il parco macchine di cui disponiamo e Vi chiediamo di collaborare con la Scuola,monitor, portatili, stampanti, scanner… in buono stato ovviamente!"

Secondo le ultime normative i docenti dovrebbero usare registri elettronici ed ebook per essere al passo con i tempi e per far risparmiare sull'acquisto dei testi scolastici. La svolta digitale imposta dall'alto, però, risulta inattuabile se mancano i fondi. I presidi vorrebbero dotare ogni classe di tablet per insegnante e pc per gli studenti, ma questo obiettivo è ben lontano dalla realizzazione.

Da qui l'iniziativa dal Mamiani. "In molte case ci sono computer usati, magari sostituiti da altri più recenti, ma ancora funzionanti" dice la preside, "perché allora, non regalarli alla scuola?". L'esperimento di collaborazione tra istituto e famiglie era già stato fatto con successo per i vocabolari e adesso potrebbe essere la chiave per ammodernare gli strumenti didattici.

L'appello del liceo romano non è sfuggito al ministro dell'Istruzione Maria Chiara Carrozza che ha subito replicato via Twitter: "Ho letto e so bene che l'agenda digitale va attuata con computer e rete in ogni aula". E ha annunciato di voler adottare ed estendere a tutto il sistema nazionale l'iniziativa della preside Sallusti: "Faremo una norma per facilitare le donazioni di computer e di strumenti informatici alle scuole".