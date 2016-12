foto LaPresse 10:47 - Emanuele Filiberto dichiara guerra agli storici. Che a piu' riprese, a suo dire, tacciano di omosessualità suo nonno Umberto II senza fondamento alcuno. Ultimo in ordine di tempo il "Dictionnaire des Chefs d'Etat homosexuels ou bisexuels", il Dizionario dei Capi di Stato omosessuali o bisessuali che colloca Umberto II di Savoia fra gli omosessuali illustri, uscito nel 2004 ma di prossima ristampa in Francia e nei paesi francofoni presso l'editore Be'ziers H&O che annovera il "re di Maggio" in una folta schiera che va da Alessandro Magno a Federico il Grande, da Riccardo Cuor di Leone a Enrico III. - Emanuele Filiberto dichiara guerra agli storici. Che a piu' riprese, a suo dire, tacciano di omosessualità suo nonno Umberto II senza fondamento alcuno. Ultimo in ordine di tempo il "Dictionnaire des Chefs d'Etat homosexuels ou bisexuels", il Dizionario dei Capi di Stato omosessuali o bisessuali che colloca Umberto II di Savoia fra gli omosessuali illustri, uscito nel 2004 ma di prossima ristampa in Francia e nei paesi francofoni presso l'editore Be'ziers H&O che annovera il "re di Maggio" in una folta schiera che va da Alessandro Magno a Federico il Grande, da Riccardo Cuor di Leone a Enrico III.

"Fa sempre male leggere tali calunnie: chiederò il sequestro del volume e un maxi risarcimento danni perché infanga la memoria di mio nonno con volgarissimi pettegolezzi, ha annunciato Emanuele Filiberto in occasione dell'ultima puntata del programma KlausCondicio, condotto da Klaus Davi, su You Tube. Con la famiglia stiamo valutando anche una maxi querela per diffamazione".



Per l'ultimo discendente di casa Savoia sono "balle vergognose" sia il presunto flirt con Luchino Visconti, che lo avrebbe quasi confessato pubblicamente nella sua autobiografia, quanto il fatto che Mussolini facesse intercettare e pedinare Umberto II perché era a conoscenza della sua omosessualita'. "Questa cosa mi è stata confermata da mia nonna, ma il vero motivo era un altro: il Duce temeva che facessero amicizia con gli antifascisti - ha detto Emanuele Filiberto - a mio avviso è stato la propaganda fascista che ha inventato tutta questa storia: l'avevamo sentita ma in famiglia si è sempre detto che mio nonno era un uomo che amava molto le donne e aveva avuto molti flirt prima di sposare la nonna (Maria Jose, ndr)". Quanto all'eventuale vittoria del contenzioso giudiziario, Emanuele Filiberto ha annunciato l'intenzione di devolvere il risarcimento "alle associazioni omosessuali".