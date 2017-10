Anna Frank con la maglia della Roma, Claudio Lotito: "Viviamo in una società senza più punti di riferimento"

"I giovani oggi non hanno più la capacità di esprimere i sentimenti, di interrelazionarsi". Sono queste le parole del presidente della Lazio Claudio Lotito a seguito dell'episodio a sfondo razziale che ha visto coinvolti diversi ragazzi, di cui due minorenni. Le immagini di Anna Frank con la maglia della Roma affissi la scorsa domenica in curva sud hanno diviso in due: da un lato la politica e le istituzioni sono sdegnate, dall'altro Lazio e Federcalcio propongono iniziative per tenere sotto controllo la gravità del fatto. "Le persone per esistere si aggregano nella logica del branco" aggiunge Lotito, intervistato nello studio di Matrix, invitando a non parlare di organizzazione ma a comprendere che le "teste calde" sono ovunque.