Alta pressione lontana dall'Italia: freddo alle porte

19 ottobre 2016 11:00 Alta pressione lontana dallʼItalia: freddo alle porte Temperature in calo: venerdì mattina minime a una cifra

Ci attendono giornate piuttosto movimentate, con l’alta pressione che si terrà lontana dall'Italia consentendo così il passaggio di alcune perturbazioni atlantiche sul nostro Paese. In particolare oggi tempo in miglioramento in gran parte del Centro-sud, con poche piogge, mentre una nuova perturbazione ha raggiunto le Alpi portando dell’instabilità in molte zone del Nord. Dal punto di vista termico, si profila un progressivo ridimensionamento rispetto agli attuali valori, con un calo che- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- potrebbe essere più evidente al Nord nella seconda parte della settimana. Venerdì mattina temperature minime a una cifra sulle regioni settentrionali.

Previsioni per mercoledì. Al Nord cielo in prevalenza molto nuvoloso con qualche rovescio che interesserà maggiormente il Nordest (tranne le coste) e la Lombardia centro-orientale. Al Centro qualche rovescio principalmente nel nord della Toscana, ancora schiarite lungo l’Adriatico. Al Sud e in Sardegna tempo abbastanza soleggiato, in Sicilia qualche residuo rovescio specialmente nel settore meridionale e su quello orientale. In serata nevicate sulle Alpi orientali intorno a 1700 metri di quota. Venti moderati di Maestrale sulla Sardegna. Temperature in lieve calo al Nord.