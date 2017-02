Alitalia si ferma per 24 ore: voli cancellati a Linate e Malpensa

Lo stop annunciato dalla compagnia avrà la durata di 24 ore ed è dovuto alle agitazioni legate alla lunga crisi della società e allo stop delle trattative tra le parti: mercoledì è infatti saltato il previsto tavolo tra Alitalia e sindacati per discutere sul contratto nazionale. L'astensione riguarda piloti e assistenti di volo ed è stata proclamata da Anpac, Anpav e Usb. Tra i voli programmati, ne sono stati cancellati il 60% circa. A peggiorare la situazione c'è anche lo sciopero proclamato dai sindacati confederali del trasporto aereo dalle 14 alle 18: coinvolgerà il personale di terra e le compagnie straniere.



Intanto, il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda avverte: "No ad atti unilaterali". Mentre si annuncia un nuovo incontro con i sindacati in programma per venerdì.