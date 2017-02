Alitalia, l'allarme del ministro Delrio: "I problemi sono seri, c'è preoccupazione"

Quelli di Alitalia "sono problemi seri". Il ministro dei Trasporti Graziano Delrio ha definito così l'attuale situazione della ex compagnia di bandiera, poco prima di incontrare i sindacati. "Sono difficoltà che non si affrontano a cuor leggero - ha precisato -. C'è preoccupazione per l'azienda, eccome". Intanto, in seguito allo sciopero proclamato per il 23 febbraio, Alitalia ha cancellato il 60% dei voli.