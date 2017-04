"Non sono una anti-vaccinista e non ho mai fatto male a nessuno". Così Emanuela Pretrillo, l’assistente sanitaria accusata di non aver vaccinato 500 bambini. La donna è stanca ma non vinta. Anzi, appare agguerrita ai microfoni di "Mattino 5": "Sono inchieste assurde. Il mio lavoro lo ho fatto e sono qui per risponderne". E rilancia: "Chi ha sospetti, mi dica come avrei fatto a ingannare i genitori dei bambini, che siedono di fronte a me durante le vaccinazioni". LʼAsl ritiene che si sia configurata "una grave violazione dei doveri professionali e degli obblighi assistenziali". Due giorni fa la donna aveva replicato alle accuse della struttura sanitaria veneta dichiarando di essere pronta a chiedere i danni a chi la diffama.