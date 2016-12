Nozze nulle Chiesa,limiti per Stato

21:01 - La nullità delle nozze concordatarie sancita dai giudici ecclesiastici non può essere riconosciuta dallo Stato italiano se la convivenza coniugale si è protratta per almeno tre anni. Lo ha stabilito la Cassazione in merito a una vicenda giudiziaria nella quale un uomo della provincia di Venezia si era opposto alla richiesta della moglie di far valere gli effetti civili della nullità del loro matrimonio dichiarata dal tribunale ecclesiastico del Triveneto.