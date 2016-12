Meteo, forte instabilità e numerosi temporali su gran parte dell'Italia

11:39 - L'aria fresca che ha raggiunto l'Italia darà vita a un vortice di bassa pressione che insisterà sulla nostra Penisola per alcuni giorni, fino a giovedì: il tempo sarà caratterizzato da forte instabilità, con numerosi temporali e temperature contenute, leggermente al di sotto della norma in molte zone del Paese. Venerdì invece tempo in miglioramento, specie al Centronord, grazie al graduale rialzo della pressione.

Previsioni per domenica - Al mattino prevalenza di tempo bello nel Triveneto e all’estremo Sud e Isole, nuvoloso invece sul resto d’Italia: rovesci e temporali su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia Occidentale, Liguria (specialmente il Ponente), Emilia Occidentale, Bassa Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia. Nel pomeriggio ancora rovesci e temporali su Valle d’Aosta, Piemonte, Ponente Ligure, Alpi Orientali, Bassa Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia. Le piogge nel corso della giornata odierna saranno a tratti intense, specie in Piemonte (nel sud e nell'ovest della regione) e nel versante tirrenico tra bassa Toscana e Lazio ma anche in Umbria e Abruzzo. In serata questa instabilità tenderà ad attenuarsi. Venti da est in Valpadana e sul medio e alto Adriatico, Tramontana Liguria, Maestrale Sardegna.



Temperature in calo - Le temperature massime saranno in leggera diminuzione in gran parte del Paese e quasi ovunque comprese fra 22 e 28 gradi con qualche punta di 29-30 gradi solo all’estremo Sud. La regione più fresca, con un clima quasi autunnale, sarà il Piemonte dove in alcune zone non si toccheranno neppure i 20°C. Previsti solo 19°C a Cuneo e 22°C a Torino. Nel resto d’Italia previsti nel pomeriggio 24°C a Bergamo, Piacenza, Ancona, 25°C a Milano, Brescia, Bologna, Trieste e Roma, 26°C a Verona, Potenza e Alghero, 27°C a Firenze, Pisa e Napoli, 28°C a Bolzano, Bari e Sassari, 29°C a Palermo e Messina, 30°C a Brindisi, Lecce, Taranto, e Cagliari. Nel giro di pochi giorni il calo delle temperature è stato davvero molto sensibile: a Milano e Bologna solo giovedì si sono toccati 35°C e oggi la massima prevista è di 25°C, ben 10°C in meno. A Torino si passerà dai 34°C di giovedì ai soli 22°C previsti oggi.



Previsioni per lunedì - Lunedì giornata nuovamente piuttosto instabile, fra sole e nuvole in gran parte d’Italia. Al Nord le zone a rischio saranno l’ovest e sud del Piemonte, l’ Emilia Romagna e la Liguria (soprattutto al mattino). Nel pomeriggio i fenomeni si esauriranno su Piemonte e Liguria e continuano invece sull’ Emilia Romagna (temporali localmente forti). Nel resto del Nord situazione più tranquilla con occasionali e brevi rovesci sui rilievi lombardi e su quelli dell'Alto Adige. Centrosud: molta instabilità che coinvolgerà tutto il Centro ma anche Campania, Basilicata, Puglia, il nord della Calabria e il nord della Sardegna. Ancora abbastanza ventilato soprattutto in Sardegna, con Tramontana in Liguria e venti da est-nordest sull’alto Adriatico Temperature in ulteriore leggero calo in molte zone del Centronord.



Tempo più stabile da venerdì 20 - Questa area di instabilità ci farà compagnia per alcuni giorni, almeno fino alla giornata di giovedì, con episodi temporaleschi alternati a momenti più tranquilli. L'Italia sarà ancora interessata da questa circolazione ciclonica che continuerà a convogliare aria fresca e instabile in molte zone. Martedì giornata all’insegna delle nuvole con precipitazioni soprattutto su Italia centrale e Emilia Romagna: attenzione perché ci sarà la possibilità anche di qualche fenomeno intenso. Qualche pioggia possibile anche su Trentino Alto Adige e Nordovest, rovesci isolati anche sul centro-nord della Sardegna. Al Sud temporali isolati sul nord della Sicilia e regioni meridionali. I venti soffieranno con moderata intensità e le temperature continueranno ad essere relativamente fresche al Centronord, con caldo estivo invece in Sicilia ed estremo Sud. Da venerdì 20 giugno tempo nuovamente più stabile e soleggiato grazie a una possibile rimonta dell’Anticiclone.



Sole per il weekend del solstizio d'estate - Il weekend del 21-22 si prospetta quindi all'insegna di tempo estivo con tanto sole e temperature in aumento: i valori probabilmente torneranno ovunque al di sopra della norma. Ricordando che il 21 giugno cadrà il solstizio d'estate, che segna l’inizio dell’estate astronomica (comunemente considerato l'inizio dell'estate), possiamo dire che quest’anno l’estate inizierà con tanto sole e clima estivo.