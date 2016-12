Expo Milano, lo scambio di mazzette

22:20 - Ecco il video diffuso dalla Procura di Milano che mostra l’incontro tra l'imprenditore Enrico Maltauro e l'intermediario genovese Sergio Cattozzo (già segretario regionale ligure dell'Udc) avvenuto il 17 aprile scorso in corso Sempione. "Io ho questi, sono 15mila", dice l’imprenditore nell'intercettazione trascritta dagli investigatori. Poi, tira fuori una busta e la consegna al mediatore: "Ora scappo via, faccia quello che deve fare". Entrambi fanno parte delle sette persone complessivamente arrestate per l'affaire Expo.