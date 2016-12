Aldrovandi, protesta shock Coisp: foto di agenti picchiati

13:52 - Una risposta alle polemiche relative alle vicende Aldrovandi e Magherini, arriva da Franco Maccari, leader del sindacato Coisp, che pubblica immagini shock di poliziotti picchiati durante alcune manifestazioni. Foto che, appese ai lati di un camioncino pubblicitario, stanno facendo il giro di Roma. "Noi i cretini... loro le vittime", recita il testo sopra la gigantografia.

"Sulla vicenda ordine pubblico dice segretario Coisp a Repubblica - c’è stata molta strumentalizzazione. Anche il capo della Polizia ci ha messo del suo per creare confusione". "Dopo il G8 - prosegue Maccari - la polizia sembra aver cambiato strategia dell’ordine pubblico. E la gente sembra convinta che sia possibile presentarsi alle manifestazioni mascherati e armati di bombe carta e molotov.



Replica dal corteo Primo Maggio di Torino: assassini - "Quattro assassini, 5 minuti di infami applausi. Nessuna mela marcia. La polizia uccide e rivendica". Antagonisti e No Tav espongono al corteo del Primo Maggio di Torino anche questo cartello. Un chiaro riferimento al caso Aldrovandi. "Gli uomini non hanno un centesimo - recita un altro cartello - della dignità di Patrizia", la madre del giovane morto.