"Il giorno dei quattro Papi": un quadro per raccontare la canonizzazione

13:40 - La canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II verrà raccontata anche da un quadro. L'opera si intitola "Il giorno dei quattro Papi" e propone un'originale chiave di lettura del grande evento di domani 27 aprile in piazza San Pietro: per la prima volta nella storia della Chiesa, sul sagrato della basilica vaticana saranno presenti ben quattro pontefici.

Nell'immagine si vede in primo piano papa Francesco e alle sue spalle le figure di Angelo Roncalli e Karol Wojtyla come presenze spirituali. Non manca anche il papa emerito Benedetto XVI, che celebrerà la Santa Messa insieme a Francesco. Infine, in basso è presente una targa in marmo con l'iscrizione in latino: "DIE XVII MENSIS APRILIS A.D. MMXIV DIE QVATTVOR SVMMORUM PONTIFICVM " ovvero "27 aprile 2014. Il giorno dei quattro Papi". Il quadro è stato ideato dal giornalista romano Luciano Castro, che ne ha affidato la realizzazione all'artista faentino Giuseppe Rava, specializzato in illustrazioni pittoriche a soggetto storico.