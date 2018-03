"Tra un nonno milanese e un bimbo napoletano salverei il primo", è polemica

De Crescenzo ha annunciato di aver "inviato al presidente uscente della Regione Lombardia Roberto Maroni, al nuovo presidente Attilio Fontana e all'Assessorato alla Sanità, una richiesta per avviare un'inchiesta in merito ad un tale Alessio Federico". "Federico - aggiunge - si dichiara infermiere e risulterebbe effettivamente tirocinante qualche anno fa presso la Clinica San Siro di Milano. Il post in questione è un post di stampo razzista e anche inquietante per chi esercita la professione di operatore sanitario".



E in effetti, leggendo l'intero post dell'infermiere, c'è davvero da preoccuparsi: "Io voglio pagare per la mia gente, il mio popolo - questo il resto del commento - degli altri non mi interessa. Siamo tutti italiani perché viviamo nella penisola italiana, ma il Nord può diventare un altro Stato. Senza i parassiti da Roma in giù potremmo curare i nostri anziani, i malati lombardi vanno curati con liste preferenziali". Parole inequivicabili, al punto da scomparire. Niente profilo, eliminato.



Ma De Crescenzo, che evidentemente è riuscito a visionarlo, denuncia più riferimenti anti meridionali: "Nel profilo in questione - scrive - diversi i riferimenti alla Lega, al "Grande Nord" e al gruppo "Napoli fa schifo". Si è richiesto, quindi, alle autorità lombarde di accertare se effettivamente il Federico svolge attività in qualche struttura della regione e di valutare se non ci siano gli estremi per un'inchiesta finalizzata ad accertare l'idoneità dei titoli acquisiti".