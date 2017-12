Affitto negato a insegnanti e meridionali a Mantova, arrivano le offerte alla prof discriminata

Un proprietario di case a Mantova ha spiegato ha detto di aver ristrutturato da poco una casetta indipendente, nel verde dell'hinterland cittadino, per trascorrere i mesi estivi con la moglie. Ha, quindi, la possibilità di affittarla alla professoressa da settembre a giugno. Altre proposte stanno arrivando alla donna, che si era rivolta a un agente immobiliare della città per trovare un alloggio da affittare per qualche mese.



L'agente le aveva mostrato un appartamento. La docente pensava di aver concluso l'affare quando è arrivata la doccia gelata: "Il mio cliente non affitta agli insegnanti, e nemmeno ai meridionali e agli extracomunitari", aveva spiegato un imbarazzato agente immobiliare che poi ha abbandonato quel cliente.