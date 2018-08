salviamoElisa, il papà della piccola: "Mia figlia sta malissimo"

"Elisa sta malissimo". Questo il messaggio scritto su Facebook da Fabio Pardini, il padre della piccola di 3 anni che rischia la vita per una leucemia infantile. Un pugno al cuore per tutti coloro che, ormai da tempo, seguono il calvario della bimba di Pordenone. Tutto sembrava andare per il meglio; nel febbraio 2018, era stata sottoposta al trapianto di midollo. Ma proprio quando la vicenda della famiglia Pardini iniziava a colorarsi di speranza, la situazione è nuovamente peggiorata. "Il quadro non è al momento chiaro e, proprio per questo, ogni nostro commento appare superfluo. Quello che è certo è che la situazione è precipitata. Ripeto: i motivi ci sono sconosciuti. Ora non ci resta che sperare ma la situazione è grave", ha spiegato al Gazzettino il papà della piccola.