salviamoElisa è realtà: la bimba di Pordenone è stata sottoposta a trapianto di midollo

"Il momento tanto atteso è arrivato, la piccola Elisa ha fatto il trapianto, il suo angelo sconosciuto le ha donato il midollo". E' il messaggio postato sul profilo Facebook da Fabio e Sabina, i genitori della bimba di tre anni di Pordenone, affetta da leucemia. Per trovare un donatore compatibile si era mobilitato il web con la campagna #salviamoElisa. "In attesa, in punta di piedi, incrociamo le dita - scrivono mamma e papà, - preghiamo e continuiamo a tifare per la nostra amata 'Gufetta', che mantiene sorriso e vivacità, mentre il nuovo midollino inizia a lavorare".