"Laudato sii, sulla cura della casa comune" è la nuova enciclica del Papa

Schellenhuber è il fondatore e direttore del Potsdam Institute for Climate Impact Research.



Un'enciclica "verde" - "Laudato sii, sulla cura della casa comune" è stata definita un'enciclica verde, ecologica. Tratta infatti di temi ambientali pur dedicando ampio spazio anche alla piaga della povertà.



Con il richiamo al Cantico delle Creature, il Papa rende un nuovo tributo a San Francesco d'Assisi del quale ha assunto il nome. Un punto di riferimento per Bergoglio sia per la sua attenzione alla povertà sia, come dimostra questa nuova opera, per l'amore con cui guardava al creato.