Usa, sorpresa sull’interstatale: c’è un gatto sul tetto del minivan

La famiglia Rankin stava percorrendo l'interstatale 480, nello stato del Nebraska, quando si è trovata di fronte a una scena incredibile. Sul tetto di un minivan che viaggiava a pochi metri da loro c'era niente meno che un gatto. "Inizialmente pensavo fosse un procione - ha dichiarato Ronda Rankin - ma quando mio marito si è avvicinato, ho realizzato che si trattava proprio di un gatto".



Il conducente del minivan procedeva alla velocità di circa 95 chilometri orari, ignaro che sul tetto della sua macchina il felino stesse combattendo per non cadere, miagolando terrorizzato. Fortunatamente, la famiglia Rankin è riuscita ad attirare l'attenzione di una passeggera del mezzo, che ha immediatamente rallentato e accostato. La donna in questione si è poi rivelata essere la padrona del gatto, che è stato riportato a casa sano e salvo.