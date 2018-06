Smokey era caduto in piscina, ma non sapeva nuotare. Così, Remus si è tuffato in acqua per salvarlo. Niente che stupisca, se non che i due amici hanno quattro zampe. E' successo due settimane fa a Mesa, una cittadina dell'Arizona. Quando sono rientrati in casa la padrona ha notato che Smokey era completamente bagnato e ha dato un'occhiata ai video delle telecamere di sorveglianza della villa. Così, si è accorta di avere un cane molto vivace e un altro eroe.