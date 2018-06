Canguri in Italia? E’ possibile e succede a Godega di Sant’Urbano, in provincia di Treviso. Striscia la Notizia è andata sul posto dopo la segnalazione di alcuni cittadini preoccupati per l’aggirarsi di un canguro per le strade del centro. L’inviato Edoardo Stoppa è riuscito quindi a rintracciare un capannone, circondato da un’ampia area verde, dove vivono non solo diversi canguri (inclusi un esemplare incinta e alcuni cuccioli), ma anche alpaca, conigli, pavoni e altri animali selvatici. In Italia dal 1992 è vietato allevare canguri, poiché sono considerati pericolosi. E, anche se gli esemplari in questione sono wallabe, ovvero una specie di marsupiali più piccola e raramente pericolosa per l’uomo, dovrebbero poter vivere nel loro habitat naturale.



Il proprietario del posto non ha nascosto la sua attività, anzi ha mostrato con orgoglio alle telecamere di Striscia la sua piccola oasi: "Ogni anno le scuole elementari portano qui i bambini a scopo didattico, non c’è niente di nascosto", ha raccontato. I carabinieri, dietro segnalazione dei cittadini, hanno però sequestrato gli animali poco dopo il servizio di Stoppa.