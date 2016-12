Australia, a letto con il... canguro

Sono come pesci fuor d'acqua quando vengono strappati dal marsupio della loro mamma. Per questo i cuccioli di canguro, rimasti orfani per mano dei cacciatori, non potrebbero sopravvivere se ad occuparsi di loro non ci fosse qualcuno. Quest'angelo si chiama Tanya Jones, che ha ereditato dalla mamma la passione per la cura dei cuccioli selvatici feriti o abbandonati, e ha trasformato la sua casa, e persino il suo letto, in un rifugio sicuro per i baby canguro.