Usa, chiede la mano alla fidanzata ma l'anello glielo porge una giraffa

Cody Hall aveva invitato la sua fidanzata, Makayla Blakey, per una passeggiata nello zoo di Springfield. A Makayla sembrava una domenica qualsiasi finchè Cody non l'ha portata davanti alla giraffa Mili e le ha chiesto di dar da mangiare alla giraffa. Quando Mili ha abbassato la testa per prendere il cibo dal palmo della mano della ragazza, Mikayla ha visto un anello penderle dal collo. Poi Cody si è inginocchiato e ha fatto la fatidica domanda: "Vuoi sposarmi?".