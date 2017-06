Fedez chiede a Chiara Ferragni di sposarlo: la proposta di matrimonio a sorpresa durante il concerto a Verona

Fedez ha chiesto a Chiara Ferragni di sposarlo. La proposta di matrimonio è arrivata a sorpresa durante il concerto del rapper e di J-Ax all'Arena di Verona. Fedez ha chiesto a Chiara di salire sul palco, le ha dedicato una canzone, poi si è inginocchiato. "Non servono anelli per tenerci assieme - le ha detto -, ma per chiederti quello che ti sto per chiedere forse sì". Quindi, emozionatissimo, ha preso dalla tasca un anello e le ha fatto la proposta.