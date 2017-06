Chiara Ferragni, guarda il mega-party per i suoi 30 anni

Festa esclusiva a Milano per Chiara Ferragni che domenica spegnerà 30 candeline. La fashion blogger festeggia in anticipo con un party indimenticabile tra amici, gli scatti diventano subito virali e lei in abito (già usato da Paris Hilton e da Kendall Jenner) luccicante si fa scortare dal fidanzato Fedez che tra bollicine e musica non la perde mai di vista.

La fashion blogger più ricercata del momento torna a Milano (vive a Los Angeles) per festeggiare in anticipo. Nessuna scaramanzia, ma tanti brindisi per la fidanzata del rapper. E così la cremonese da dieci milioni di dollari di fatturato cattura l'attenzione dei social per tutta la sera grazie alle immagini del party in un noto ristorante milanese. Sfoglia la gallery e guarda tutte le foto della festa...