Povera Ferragni, Fedez è un riciclone in amore

“Quando lei si addormenta sulla tua spalla e tu resti immobile per non svegliarla. E ti chiedi come faccia il cuore a stare così comodo. Goodnight” scrive il rapper postando una foto che lo ritrae abbracciato a letto con la sua Chiara Ferragni. I follower non tacciono e subito si scatenano: “@fedez ma questa frase non l'avevi usata già per la tua ex?”. Incalzano ricordandosi che le parole “quando lei si addormenta sulla spalla di lui...” non suonano come nuove. E infatti la frase l'aveva già usato un anno e mezzo fa, quando al suo fianco c'era Giulia Valentina (la stessa a cui ha dedicato “Meglio tardi che noi”). Del resto anche il nomigliolo “raviolo”, lo stesso che Chiara e Federico si sono fatti tatuare da Jon Boy (il tatuatore delle star), lo aveva già utilizzato per la Valentina.



La Rete non perdona nemmeno la presenza costante di un fotografo negli scatti della coppia. I follower scrivono: “Rapporto a tre.. Lei lui e il fotografo... mah...”. Ma c'è anche chi li difende a spada tratta: “E come cavolo fate a sapere che aveva già usato la frase ???? ? se lo seguite da una vita un motivo ci sarà... sono bellissimi ❤ e fotografo o non fotografo, fanno bene agli occhi e anche all'anima ! ? due giovani ragazzi innamorati, sono una bella immagine da guardare no ? Se poi riescono a fare anche soldi ben venga”. Tutto è bene quel che finisce bene...