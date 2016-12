Sudafrica, bagnante fa nascere tre squali dalla madre morta

Una famiglia che camminava sul bagnasciuga di una spiaggia di Cape Town, in Sudafrica, ha notato uno squalo morto con uno strano rigonfiamento sulla pancia. Il capo famiglia per curiosità ha quindi aperto con un coltello lo stomaco del pesce. All'interno c'erano tre squaletti, ancora vivi, che sono stati estratti dal ventre della madre e gettati in mare. Un'insolita esperienza che i familiari dell'uomo hanno ripreso con il telefonino.