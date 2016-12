12 giugno 2014 Australia, tuffo nella baia con sorpresa: all'improvviso arriva lo squalo E' finita bene l'avvenuta di un giovane che, tuffatosi nella baia di Sydney, per farsi una nuotata e riprendere tutto con la telecamera, si è trovato di fronte l'animale Tweet google 0 Invia ad un amico

16:19 - L'idea di partenza era quella di farsi una nuotata nella baia di Sydney, in Australia, e riprendere tutto con la sua telecamera GoPro. Le cose non sono andate esattamente così: improvvisamente il giovane, che ha poi postato il video online, si è visto comparire davanti uno squalo. Il tempo di fargli prendere una grande paura e poi l'animale si è allontanato. Anche il nuotatore non se lo è fatto ripetere due volte e, rapidamente, raggiunta la riva, a rimandato il suo "documentario sottomarino".