L'abbraccio tra il labrador e l'husky: l'amicizia non è cosa solo da umani

Si chiama Messy il labrador che sta mostrando al web il vero significato della parola amicizia. Il suo migliore amico è un husky di nome Audi che vive dall'altro lato della strada, ma per gli impegni del padrone non può restare molto tempo con lui. Un giorno però, Messy è riuscito a scappare dal giardino e a correre da Audi. I vicini hanno immortalato il momento in cui i due cani si scambiano un tenero abbraccio, quasi come fossero umani.