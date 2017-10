Ecco il "Doga", lo yoga casalingo da fare insieme al proprio cane

Quando il cane è fedele amico del padrone: in questo caso della padrona australiana che, per fare gli esercizi di yoga in casa, trova un "fido" alleato e posta il video sul proprio profilo Instagram! Non un caso isolato, sempre più spesso in rete ci si imbatte in video pubblicati in cui gli animali domestici diventano veri e propri personal trainer. E' nata una vera e propria disciplina, il dog-yoga alias "Doga": una pratica fatto non solo di posizioni,ma anche di esercizi per la respirazione e di massaggi. Un metodo che, inoltre, agevola moltissimo il rapporto cane-padrone, è rilassante e soprattutto i cani diventano più ubbidienti.