Florida, sub toglie un amo dalle fauci di uno squalo e lo salva

Non si è lasciato intimorire dal fatto che fosse uno squalo e gli ha salvato la vita. È l'impresa compiuta da Michael Donellas, nelle acque della Florida. Il sub americano, che è un esperto di ambientalismo marino, era in immersione con alcuni amici, quando ha visto avvicinarsi lentamente l'animale in difficoltà, quasi a chiedergli aiuto. Il grosso pesce aveva un amo conficcato nelle fauci, nuotava appena ed era in stato di morte apparente. Il ragazzo non ha esitato ad intervenire.