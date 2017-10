Cerca di salvare un pulcino in un torrente: la reazione di mamma oca

E' a pieno titolo tra i "Top video" della Rete, perché in pochi giorni ha totalizzato oltre 7 milioni e mezzo di visualizzazioni. E' il salvataggio di una piccola anatra, rimasta incastrata tra scogli, arbusti e il filo di una canna da pesca in uno specchio d'acqua. Un giovane si immerge per salvarla, mentre i suoi amici riprendono l'impresa. Il pulcino è nei guai, pigola, e all'improvviso arriva la madre starnazzando e facendo scivolare in acqua il soccorritore. Bisogna arrivare alla fine del video per sapere come andrà a finire.