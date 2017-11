Cagliari, a mollo con il delfino

La scena è quella dei bagnanti a mollo nelle acque cristalline di Costa Rei, in provincia di Cagliari, in una caldissima mattina di inizio agosto. Ad un certo punto, due adolescenti entrano in acqua a bordo di un gommone che va spinto a remi; la madre, sul bagnasciuga, riprende il loro battesimo del mare, quando, remata dopo remata, a 30 metri circa dalla riva, davanti al gonfiabile, spunta la pinna di un delfino che riemerge qualche bracciata più in là. Con questa apparizione fulminea, il cetaceo ha allietato il bagno dei presenti.