Florida, passeggiata sul bagnasciuga a portata di... squalo

Qualcuno scappa, ma in troppi si avvicinano pericolosamente all'arrivo degli squali. Il video amatoriale girato sulla spiaggia di Okaloosa Island, in Florida (Usa) sorprende. Al sopraggiungere dei pescecani a pochi passi dal bagnasciuga, infatti, tanti bagnanti entrano in acqua, nel tentativo di farli allontanare. Postate su Facebook le immagini hanno suscitato un gran clamore per il comportamento sprovveduto che in tanti hanno tenuto. "State attenti ai piedi", è il commento più popolare.