Molti quartieri e molte città italiane hanno, per così dire, adottato per mascotte cani e gatti, ma l’ animale che ha scelto di vivere vicino al centro di Pisa è davvero insolito. Si tratta di un giovane delfino che dal 31 dicembre naviga nelle acque dell’ Arno. Per arrivare nella zona che ha scelto come residenza ha risalito il corso d'acqua per i 12 chilometri che separano la città dal mare e attraversato tutto il centro, passando sotto ben 8 ponti.

C'è anche chi discute riguardo il nome da assegnargli, ma la scelta non sembra semplice anche perché non si sa ancora se il mammifero sia maschio o femmina. Certo è che da più di un mese il delfino è diventato un amico di Pisa, e gli esperti si chiedono come sia potuto succedere. Gli animali di questa specie normalmente vivono in mare aperto e solo occasionalmente entrano nei porti inseguendo qualche preda, ma in questo caso il delfino ha deciso di restare perché, evidentemente, ha trovato condizioni favorevoli: il livello del fiume basso e gli argini stretti, infatti, garantiscono un’ alta salinità e anche un territorio di caccia dove abbonda il cibo, soprattutto muggini che non dispongono di grande margine di manovra per scappare.



Secondo l'Arpat, agenzia regionale per l'ambiente, secondo la quale "l'evento è molto raro e non era mai stato registrato in Toscana prima d'ora. I giorni di stazionamento nel fiume Arno sono davvero tanti e la distanza dalla foce è altrettanto sorprendente". Inizialmente, spiega Arpat, le segnalazioni erano sporadiche e questo faceva supporre che il delfino potesse fare delle "visite" saltuarie all'interno dell'Arno per nutrirsi. Con il passare dei giorni le segnalazioni sono state sempre più frequenti ed è apparso evidente che l'animale si stesse spostando sempre di più verso il centro.