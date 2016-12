Australia, il delfino Bucky costretto ad esibirsi in un parco acquatico nonostante abbia il cancro

La storia di Bucky, delfino di 47 anni, è costellata da sofferenze e dolore. Nel 1970, a 6 mesi di età, l'animale è stato trovato arenato lungo il fiume Nambucca, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia. Nonostante fosse pesantemente disidratato, il suo salvatore Hec Goodall - fondatore del "Dolphin Marine Magic Park", un parco acquatico basato sugli spettacoli dei delfini - non l'ha curato, ma ha preferito trasportarlo subito nella sua struttura per impiegarlo nelle esibizioni per i visitatori. Bucky si esibisce tuttora per il pubblico, e sempre senza alcun rispetto per la sua salute: nel 2013, infatti, gli è stato diagnosticato un cancro.