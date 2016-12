19:52 - Anche se le zampette pelose sono trascinate dalle rotelle, la grinta e il dinamismo non mancano ai cani disabili che partecipato alla prima "Paralympic dogs" d'Italia a Cavour, in provincia di Torino. Si è trattato di Olimpiadi non competitive con diverse prove. Ha partecipato anche l'associazione animalista Enpa. Un'occasione di divertimento ma anche un modo per puntare i riflettori sulle disabilità.

Una raccolta per gli animali con disabilità - Presenti alle esibizioni ginniche dei cuccioli, anche i rappresentanti della Federazione italiana sport invernali paralimpici e del Comitato paralimpico piemontese. Sono stati anche raccolti fondi a favore dell’associazione Simabo Onlus per l’acquisto di attrezzature destinate agli animali disabili del canile di Capo Verde.