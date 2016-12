20 aprile 2014 Pasqua: animalisti manifestano in piazza Duomo a Milano Alcuni si sono sdraiati a terra cosparsi di sangue finto, altri hanno esposto striscioni e cartelli con inviti alla pace e al veganesimo Tweet google 0 Invia ad un amico

16:10 - Una ventina di attivisti dei gruppi "La loro Voce Cani Sciolti" e "Movimento Animali Liberi" ha manifestato questa mattina in piazza Duomo, a Milano, mentre i fedeli uscivano dalla messa di Pasqua. Alcuni si sono sdraiati a terra cosparsi di sangue finto, altri hanno esposto striscioni e cartelli con inviti alla pace e al veganesimo ("No al massacro di agnelli" e "Quinto comandamento non uccidere", si legge), mentre altri ancora hanno distribuito volantini per "spiegare le ragioni di una scelta alimentare senza carne e senza sofferenza", come hanno poi spiegato gli organizzatori. "Soprattutto nel giorno di Pasqua - continuano gli attivisti - è importante ribadire che una festa dovrebbe essere santificata e festeggiata senza i fiumi di sangue di vittime di tradizioni crudeli".