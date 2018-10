Zermatt: in vetta alle Alpi su una cabina trasparente

Un altro punto forte della modernissima funivia sono le quattro cabine «Crystal ride», impreziosite da ben 280mila cristalli Swarosky: oltre che per l’estetica stupiscono i passeggeri offrendo una vista mozzafiato anche dal pavimento trasparente.



La stazione più alta d’Europa - A partire dalla stagione invernale 2018/19 essa trasporterà fino a 2000 persone all’ora sul Matterhorn glacier paradise (Piccolo Cervino). Durante i nove minuti di viaggio verso la stazione a monte più alta d’Europa le quattro speciali cabine offrono una vista spettacolare: tre minuti dopo la partenza, a un’altezza di 170 metri dal suolo, il pavimento in vetro dapprima oscurato diventa trasparente, permettendo una vista fantastica sul paesaggio glaciale. Questo è possibile grazie al vetro stratificato, inizialmente opaco-latteo e che diventa trasparente al passaggio della corrente elettrica permettendo di ammirare lo straordinario panorama di Zermatt a 360 gradi.



Tra le vette come su un’auto di lusso - Vivere momenti di brivido in un ambiente elegante. Disegnate dalla casa italiana Pininfarina, tutte le cabine della funivia offrono un lusso ineguagliabile. Ogni cabina è stata realizzata con materiali pregiati come pelle e alcantara e dispone di 28 sedili comodi e spaziosi, ispirati al design dell’automobile. Le vetrate panoramiche che si aprono su tutte le pareti permettono una vista fantastica sul vicino Cervino. Per il soffitto è stata realizzata un’illuminazione LED simile a un cielo stellato che suscita un’atmosfera del tutto eccezionale.



In futuro collegamento con l'Italia – E la costruzione della funivia 3S più alta del mondo è solo l’inizio di un progetto più grande: il collegamento diretto tra Zermatt e l’Italia, il cosiddetto «Alpine Crossing». Un’ulteriore funivia tra la stazione Testa Grigia e il Matterhorn glacier paradise permetterebbe questo collegamento transalpino.



365 giorni all'anno - La nuova, spettacolare funivia porterà 365 giorni all’anno, collegando la stazione Trockener Steg con la stazione Matterhorn glacier paradise, a 3821 metri di quota. Con la già esistente cabinovia Matterhorn Express e la nuova funivia 3S (trifune), in futuro la stazione della funivia più alta d’Europa sarà raggiungibile da Zermatt (1608 m s.l.m.) in modo ancora più veloce e confortevole.



Per maggiori informazioni: www.matterhornparadise.ch