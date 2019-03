Con il Festival dei Giardini sboccia la primavera in Costa Azzurra

Sogni di Mediterraneo: è un tema emblematico quello scelto per la seconda edizione della rassegna, che si svolgerà dal 30 marzo al 28 aprile in cinque località di questa stupenda riviera francese, nota per i suoi parchi e per la natura lussureggiante.

In occasione del Festival dei Giardini si potranno ammirare straordinari giardini effimeri nei più bei siti del litorale della Costa Azzurra creati per l’occasione da équipe di noti paesaggisti e botanici internazionali. Se la prima edizione ha affascinato il pubblico sul tema del “Risveglio dei sensi”, la seconda farà sognare con una proposta onirica alla scoperta di un territorio unico, ovvero “Sogni di Mediterraneo”.



Oltre venti giardini effimeri - In occasione del Festival dei Giardini in cinque località, ovvero Antibes, Cannes, Grasse, Mentone e Nizza, saranno creati 23 giardini effimeri, ad accesso libero, che rispecchiano la ricchezza e la varietà di queste terre del Mediterraneo. Di essi, 15 partecipano a un Concorso paesaggistico e 8 sono fuori concorso. Anche il Principato di Monaco proporrà un giardino effimero fuori concorso, a ingresso libero e sul tema del Festival.



Scoprire la Costa Azzurra - Ogni giardino proporrà un’architettura, una vegetazione, un equilibrio fra le varie piante, sarà uno scrigno per opere d’arte e uno spazio di libertà per la creatività. Le creazioni sono state selezionate dal comitato tecnico presieduto da Jean Mus, noto architetto paesaggista e portavoce del Festival. Sarà un percorso iniziatico in un mondo verde sul mare, un mondo di giardini: giardini provenzali, giardini all’italiana che riflettono la magia del Rinascimento, giardini che evocano la Grecia antica, giardini del Maghreb e oasi di verde. Un sogno in cui il giardino, sinonimo di evasione e meraviglia, farà scoprire la natura splendida e l’eccezionale storia e il patrimonio della Costa Azzurra, attraverso visite inedite in luoghi prestigiosi



Oltre 200 eventi – A fare da corollario al Festival dei Giardini saranno oltre 200 proposte e animazioni : porte aperte in parchi e giardini della Costa azzurra, visite guidate, conferenze e laboratori, una caccia al tesoro nei 5 siti dei giardini effimeri, conferenze sui giardini, il Mediterraneo e lo sviluppo sostenibile. E con la carta dei Giardini e Parchi della Costa Azzurra, disponibile negli uffici del turismo, si potrà andare alla scoperta dei 75 giardini aperti al pubblico, di cui 12 con il marchio “Jardin Remarquable” per i giardini d’eccellenza.



Per maggiori informazioni: www.france.fr