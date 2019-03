Scoprire la Francia navigando tra vigne e castelli

I magnifici canali d'Oltralpe attraversano in pratica tutta la Francia e percorrerli in una houseboat consente a famiglie, a gruppi di amici e naturalmente alle coppie, di scoprire villaggi e borghi incantevoli dove approdare per gustare specialità locali accompagnate da buon vino, oppure per praticare attività sportive.



Alla scoperta della Linguadoca - Una crociera fluviale tra la Linguadoca e la Camargue, partendo dal Mediterraneo sul Canal du Midi, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Il canale serpeggia nel cuore di vigneti dorati e pittoreschi borghi come Ventenac, Le Somail, Homps o Trèbes. Carcassonne, la famosa città fortificata è la visita da non mancare, con una fantastica vista sulla valle dalle imponenti mura della città.



Crociera golosa in Aquitania - Ideale in coppia, questa gita sul Canale laterale alla Garonne è pensata per chi vuole coniugare cultura alla buona tavola. Qui è un tripudio di borghi, castelli, ponti da attraversare, il tutto condito con la possibilità di provare delle prelibatezze tipiche della zona, come il foie gras e vino a Buzet, ma anche le famose prugne di Agen. E per tornare in forma, con le bici è suggestivo pedalare lungo i sentieri che costeggiano i corsi d’acqua.



Gita e pesca in Alsazia - Non c’è niente di meglio di una houseboat per apprezzare tutta la meraviglia che una navigazione sull’acqua offre in questa regione. A parte i paesaggi, ci sono tante attrattive uniche come l’ascensore per barche di 45 metri di Arzviller. Sulla strada, da non perdere la cristalleria Lehrer e ammirare le creazioni di cristallo, scoprire i giardini di rose a Saverne (con più di 550 varietà), o pescare nello stagno di Gondrexange.



Le acque scintillanti del Lot - Le Boat propone di sciogliere gli ormeggi e contemplare il panorama della regione del Lot, in questa crociera fluviale, non lontano dalla città di Cahors, dove si naviga tranquillamente tra le scogliere di calcare attraversando borghi medievali di montagna. E tra castelli, arroccati in cima alle colline, come quello di Mercuès. I pittoreschi villaggi invitano a una sosta golosa, per ammirare la natura e il paesaggio o destreggiarsi in attività sportive, come la canoa lungo le brillanti acque del Lot. Ideale per un gruppo di amici.



Bretagna: crociera in famiglia – Una crociera particolarmente indicata per le famiglie e che consente tantissime attività durante il percorso: pescare a Messac, passeggiare a cavallo a Betton, giocare a golf nel famoso campo di Freslonnière, senza dimenticare una pausa golosa con crêpe e una coppa di sidro. E, naturalmente, un po’ di shopping a Rennes, una visita culturale allo spettacolare castello di Josselin, o al mulino d’acqua di Guipry. E per finire, una degustazione dei migliori frutti di mare della zona a Dinan sul ponte superiore della barca con vista sul tramonto.



