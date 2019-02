Francia: a Grasse tutte le delizie dell olfatto

Il dedalo di viuzze strette e pittoresche del centro storico di Grasse invitano ad andare in giro alla scoperta di un mix unico di architettura genovese e provenzale. Ma sua fama si deve a uno stupendo contesto naturale e alla bellezza del centro storico, ma sopratutto alle sue quasi cinquanta case profumiere che distillano gli aromi deliziosi del gelsomini, della lavanda, delle rose di maggio, tipiche della Provenza.



La capitale del profumo - Quella profumiere è un'industria che a Grasse risale al XVI secolo, e che al profumo dedica una serie di strepitose strutture e iniziative come il Museo Internazionale della Profumeria con i suoi meravigliosi giardini, i Laboratori di creazione di Profumi, visite interattive e olfattive sulla storia della profumeria. Tutto intorno a Grasse straordinari campi dei fiori colorano la terra: Lavanda, Gelsomino, Rosa di Maggio.



Le magnifiche tre - Tre sono le case di produzione principali di Grasse: Fragonard, Molinard, Galimard. Fragonard ha il museo annesso, in cui si può fare uno straordinario viaggio olfattivo tra le essenze che costituiscono la base dei profumi più famosi del mondo. Non parliamo poi della possibilità a Grasse di uno shopping profumatissimo non costoso come si potrebbe immaginare.



Tra le Alpi e il mare - Il Pays de Grasse si trova a mezz'ora di auto dall'altrettanto celebre Antibes. Insomma, una terra privilegiata che regala la varietà e la ricchezza di un territorio naturale intatto che può essere la piacevolissima base per visitare i centri più importanti o caratteristici della Costa Azzurra o delle Alpi (Réserve des Monts d’Azur), frequentare i mercatino provenzali, godere di un'enogastronomia unica al mondo, dedicarsi a mille attività sportive, come canyoning, golf o tennis, per cui la zona è attrezzatissima.



