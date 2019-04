Malta in febbraio: una festa senza fine

Un altro appuntamento imperdibile a Malta a febbraio è certamente il Carnevale. Anche questo è un evento a cui i maltesi sono fortemente legati e che affonda le sue radici nell’epoca risalente ai Cavalieri di San Giovanni. I festeggiamenti si concentrano nei giorni che vanno dal 28 febbraio al 5 marzo 2019, quando nelle isole si può assaporare un primo, tiepido assaggio di primavera.



Una festa autentica - Durante la festa di San Paolo, che naufragò a Malta nel 60 d.C., migliaia di persone si riuniscono attorno la chiesa parrocchiale di St. Paul's Shipwreck (il naufragio di San Paolo) che è anche una delle più antiche di Valletta (1570). Il giorno dell'evento, la statua viene portata sulle spalle dei fedeli in processione attraverso la città, accompagnata da un corteo incredibilmente affollato, da fuochi d’artificio e festose bande musicali. Il rito religioso si mescola con la tradizione folkloristica rappresentando un’occasione imperdibile per chi cerca manifestazioni culturali autentiche e vuole vivere le tradizioni più vere del popolo maltese.



Carri allegorici e maschere - Sono due gli appuntamenti di maggior richiamo internazionale: la grande sfilata di carri allegorici che si snoda tra Valletta e Floriana a Malta e il Carnevale di Nadur, sull’isola di Gozo. Il primo è un celebre e affollatissimo appuntamento di stampo tradizionale con musica e sfilate in maschera. Mentre il Carnevale di Nadur a Gozo consiste in una serie di manifestazioni spontanee, come scherzi, dispetti, mascherate in cui i protagonisti celano la loro identità dietro maschere grottesche e paurose.



Per maggiori informazioni: www.malta-vacanze.it