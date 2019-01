Costa Azzurra: ancora più magica d’inverno

Il contesto naturale in cui è immersa, quella luce straordinaria che ha sedotto i più grandi artisti e il clima mite sono gli attributi chiave del "vivere con stile" proprio di questo luogo magico, tutto da vedere ma che ha tre poli d’attrazione particolari: Nizza, Cannes e Antibes. Ma anche i dintorni...



Nizza - Nizza attrae da oltre 150 anni turisti e artisti provenienti da tutto il mondo per il suo paesaggio, il suo mare celeste, la luce quasi sovrannaturale. Ma anche perchè gode di un microclima eccezionale e offre un'atmosfera festosa durante tutto l'anno, con oltre 2.000 spettacoli e mostre. Nel mese di febbraio, il Carnevale di Nizza, uno degli eventi invernali più importanti di Francia, richiama oltre un milione di visitatori. Il suo patrimonio culturale spazia dal classico al contemporaneo: la città e la sua regione vantano il maggior numero di fondazioni, musei e gallerie d’arte dopo Parigi. I suoi mercatini, gli eventi interessanti scandiscono il ritmo della Costa Azzurra durante tutto l'anno. Nizza è famosa in una parola per la sua arte di vivere, ma anche per la sua cucina, tradizionale e mediterranea.



Cannes - Dalle isole Lérins al quartiere del Suquet, il cuore storico, passando per le banchine del vecchio porto e la famosa Croisette, Cannes offre un'esperienza unica dell’arte di vivere in tutte le dimensioni. Una capitale glamour ma anche una capitale dello sport all'aria aperta: grazie alla mitezza del clima, alla sua posizione geografica, tra il mare e le verdi colline, lo sport a Cannes è una condizione dello spirito. Con una trentina di impianti sportivi all'aperto e 50 eventi sportivi open lo sport è davvero nel DNA della città. Anche la cultura viene vissuta quotidianamente: se il Festival di Cannes dà il tono a tutti gli eventi, accanto al cinema ci sono la musica, il teatro, la danza, le mostre. Sempre.



Antibes Juan-les-Pins - Angoli pittoreschi e spiagge di sabbia finissima, infrastrutture e nuovi grandi progetti, Antibes conserva il fascino e l'autenticità della città vecchia, il glamour del Cap d’Antibes e la vita pulsante della località balneare, una delle mete preferite in Costa Azzurra. Città di cultura e tradizione, amata dagli artisti di tutto il mondo - basta ricordare Picasso, cui è dedicato un magnifico museo - Antibes Juan-les-Pins è animata da eventi di livello internazionale: teatro, musica, esposizioni d’arte classica o contemporanea, festival, saloni. E poi la gastronomia, e la formidabile birra BO6,che si produce in una piccola, celebre brasserie dove si può anche degustare l’assenzio, liquore graditissimo a Baudelaire.



Grasse e St. Paul de Vance - Oppure si può fare un digressione all'interno e visitare ad esempio Grasse capitale secolare del profumo, che ospita il magnifico e interessante Musée International de la Parfumerie, in centro città. Ma ci si può anche dedicare all'arte e recarsi a Saint Paul de Vance, antico e suggestivo paese inerpicato sui colli a pochi minuti da Nizza, e salire le sue tortuose stradine il cui selciato fatto di sassolini è di per sè un capolavoro: vi si affaccia una concentrazione forse unica al mondo di interessantissime gallerie d'arte.



Per maggiori informazioni: www.it.france.fr