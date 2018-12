A Cannes per i saldi più chic d’Europa

La città più mondana della Costa Azzurra, infatti, è infatti un vero e proprio paradiso dello shopping, per tutte le tasche. Ed è anche una destinazione abbordabile, con i negozi di una grandissima varietà di marche che si inanellano in altre zone, quali rue d’Antibes e rue Meynadier.



Saldi d'inverno, vademecum - Per chi vuole tuffarsi quest’anno in saldi veramente esclusivi e divertenti, unendo lo shopping a qualche giornata di rilassante vacanza in uno dei luoghi più iconici del turismo internazionale, ecco Sales and the City: in occasione dei saldi d’inverno 2019 (dal 9 gennaio al 5 febbraio), Cannes celebrerà lo shopping a cielo aperto. Tutta la città si trasformerà nel paese del bengodi per i fans dello shopping. Animazioni, spettacoli, decorazioni scandiranno il percorso-shopping dei visitatori. La grande kermesse dei saldi partirà alla grande – con molteplici appuntamenti e prezzi al grande ribasso il fine settimana dell’ 11-13 gennaio.



Golosità al mercato – I gourmet non potranno perdere una tappa al Mercato Forville. Situato nel cuore della città, vi si trova il meglio dei prodotti locali. Tutte le mattine, tranne il lunedì, i produttori propongono la loro frutta, la verdura, i formaggi, i salumi, l’olio d’oliva e una serie infinita di golosità ad iniziare dai paté de fois gras. Un indirizzo da segnare in agenda per quanti cercano prodotti freschi di giornata, d’alta qualità, in un quartiere dove è piacevole fare una sosta di gusto o semplicemente attardarsi per gustare una specialità o sorseggiare del buon vino della zona.



L’arte di vivere - Dalle isole Lérins al quartiere del Suquet, il cuore storico, passando per le banchine del vecchio porto e per la famosa Croisette, Cannes offre un'esperienza unica dell’arte di vivere in ogni suo aspetto. Da godersi anche in inverno. Capitale glamour e mondana, ma anche capitale dello sport all'aria aperta: grazie alla mitezza del clima, alla sua posizione geografica tra il mare e le verdi colline, lo sport e il movimento sono per Cannes una condizione dello spirito. Agli oltre 100 chilometri di piste di corsa a piedi e di passeggiate panoramiche, si affiancano 3 zone di fitness all’aria aperta. Anche la cultura viene vissuta quotidianamente. Naturalmente, il Festival di Cannes dà il tono a tutti gli eventi, ma accanto al cinema ci sono la musica, il teatro, la danza, le mostre... le arti illuminano la città tutto l'anno.



Le novità – Con la Croisette dal nuovo look e le spiagge più belle, la città è impegnata in un programma di restyling urbano e di miglioramento della qualità della vita che si declinerà su più di 4 anni. Le spiagge passano da 25 metri a 40 metri di larghezza. La Croisette si trasforma con la realizzazione di una passeggiata verde di alberi e fiori e di uno spazio per la pratica sportiva. Anche gli hotel si rifanno il look. Oltre 500 milioni di euro sono stati investiti per rinnovare, abbellire e modernizzare i più famosi hotel di Cannes, quali l’Hôtel Martinez e il Marriott.



Le isole di Lerins – Dirimpetto a Cannes, con 330 ettari di spazi naturali protetti, l’isola Sainte-Marguerite e l’isola Saint-Honorat traboccano di ricchezze naturali. 15 chilometri di coste ideali per la balneazione e i piaceri del mare ne fanno un’oasi di pace per turisti e abitanti di Cannes. Il monastero di Saint-Honorat e il forte di Sainte-Marguerite testimoniano i 25 secoli di storia dell’arcipelago. Da non perdere.



Per maggiori informazioni: www.france.fr