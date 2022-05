Twitter, con Musk canali istituzionali a pagamento?

A pochi giorni dall'acquisizione Twitter , per 44 miliardi di dollari, Elon Musk ritorna a far parlare di se con un annuncio che ha diviso gli utenti del famoso social network.

Le attività commerciali e i governi potrebbero quindi vedersi costretti a pagare "una piccola cifra" pur di continuare a diffondere i propri messaggi sulla piattaforma. Alla base di questa piccola rivoluzione le promesse che il miliardario avrebbe fatto con le banche, che lo hanno supportato nell'acquisizione, di sviluppare nuove funzionalità e modi per poter monetizzare i tweet.

TweetDeck

TwitterBlu

Jack Dorsey

sono servizi già a pagamento, ma legati ad alcune funzionalità non incluse negli account gratis. In passato, quando Twitter era ancora guidato dal suo fondatore,, erano circolate voci di una possibile monetizzazione non legata alla pubblicità. "Ha un'enorme potenziale - ha scritto Musk - non vedo l'ora di lavorare con compagnia e gli utenti per sbloccarlo".