Pixel di tracciamento, cosa sono e perché ci stanno riempiendo la casella di posta elettronica

Il Garante della Privacy ha ricondotto l'impiego del tracciamento tramite i pixel alle norme del Codice della Privacy che disciplinano l’accesso alle informazioni sui dispositivi degli utenti, motivo per cui ha imposto di renderlo opzionale. Ad aprile, infatti, sono state approvate le nuove linee guida sull'impiego di questa tecnologia e le piattaforme hanno avuto sei mesi - fino al termine ultimo del 29 ottobre - per adeguarsi. Quello che cambia, adesso, è che chiunque utilizzi i pixel deve informare i destinatari, specificando cosa viene tracciato e per quale ragione, fermo restando che tutti gli utenti devono avere la possibilità di revocare il permesso al tracciamento tramite i pixel in qualsiasi momento. I dati raccolti devono essere il più limitati possibile e deve essere ridotta la possibilità di identificare i singoli destinatari. Sono previste, a ogni modo, eccezioni per avvisi particolari come quelli di sicurezza nel caso di una violazione delle password o di altri dati sensibili.