Wsj: OpenAi licenzia tre ricercatori per la gestione di informazioni riservate

I tre sono Jasmine Wang, Tomek Korbak e Mikita Balesni, che lavoravano nei team di sicurezza e allineamento dei modelli. Un portavoce di OpenAi ha dichiarato che un'indagine interna ha accertato la gestione impropria di informazioni sensibili al di fuori delle procedure stabilite, in violazione delle politiche aziendali e della fiducia necessaria al lavoro della società.