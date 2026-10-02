Wsj: OpenAi licenzia tre ricercatori per la gestione di informazioni riservate
Confermata dalla società l'apertura di un'indagine interna per gestione impropria di dati sensibili al di fuori delle procedure stabilite, in violazione delle politiche aziendali e della fiducia necessaria al lavoro
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OpenAi ha licenziato tre ricercatori del settore sicurezza dopo aver accertato violazioni delle procedure interne nella gestione di informazioni riservate, tra cui la condivisione di dati con un'organizzazione esterna specializzata nella sicurezza dell'intelligenza artificiale. Lo hanno riferito al quotidiano Wall Street Journal persone a conoscenza della vicenda. La società ha solo confermato l'apertura di un'indagine interna per gestione impropria di dati sensibili al di fuori delle procedure stabilite, in violazione delle politiche aziendali e della fiducia necessaria al lavoro.
Chi sono i tre ricercatori licenziati
I tre sono Jasmine Wang, Tomek Korbak e Mikita Balesni, che lavoravano nei team di sicurezza e allineamento dei modelli. Un portavoce di OpenAi ha dichiarato che un'indagine interna ha accertato la gestione impropria di informazioni sensibili al di fuori delle procedure stabilite, in violazione delle politiche aziendali e della fiducia necessaria al lavoro della società.
Il caso arriva mentre le aziende di intelligenza artificiale sono sottoposte a crescenti pressioni affinché consentano verifiche indipendenti sulla sicurezza dei propri modelli. Korbak era stato il referente tecnico di OpenAi per Metr e Redwood Research durante l'indagine condotta dopo che un modello della società aveva compromesso il sito della piattaforma Hugging Face.